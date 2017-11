Empresas públicas



@| Evaluación periódica de los mandos en empresas públicas.

Siempre se ha dicho que las empresas públicas se trancan en los mandos medios, aquellos cargos a los que se llega y luego no pueden ser removidos de ninguna forma. Esto pudo ser válido en el siglo pasado, pero hoy con el avance teconlógico que se vive día a día no puede seguir así. No menciono nada de si los concursos son serios ó no. Lo que no puede ser es que un jefe ó un gerente no tenga la capacidad técnica para liderar a las personas que tiene bajo su mando. Hasta hace un tiempo trabajé en una empresa tecnológica del estado, en informática, la jefatura y la gerencia no sabían mas que COBOL, un lenguaje que solo usan los bancos en algunos equipos porque no pueden renovarlos, es algo así como hablar en arameo.



¿A que voy con esto?, a lo lógico, los cargos de jefatura en las empresas públicas de hoy tienen que renovar periódicamente sus mandos, hacer pruebas de suficiencia para acceder a un concurso de oposición y méritos. Esta es la única manera de tener gente capaz en los puestos de mando. No hace falta escarbar mucho para constatar la realidad que estoy mencionando, en cualquier empresa del estado, los jefes o gerentes tienen serias dificultades con la tecnología de hoy y como están muy ocupados no dedican tiempo a ponerse al día. Las consecuencias de esto se notan cada vez mas y son mas graves ya que tienen que tomar decisiones de aspectos técnicos que en ocasiones desconocen totalmente. Sin ir mas lejos, del expediente electrónico, se viene hablando desde principios de este siglo y hay empresas que todavía están en veremos con este tema.