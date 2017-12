¿Estafar o trabajar?

Reina de la noche



@| La gran mayoría de los uruguayos percibe líquidos mensualmente por su trabajo menos de $17.000 lo que multiplicado por 14 al año (incluyendo aguinaldo y salario vacacional) y por 30 años de vida laboral, no llega a los $ 6.890.930 que estafó (hasta el momento impunemente ) “La Reina de la noche".



Si la ponemos frente a lo que pueda ser su peor escenario a lo sumo podrá estar 6 meses en la cárcel y saldrá “habiendo pago su deuda con la sociedad” y habrá percibido por su perdida de libertad la suma de $ 37.650 diarios que es lo que da de dividir lo que estafó por los 183 días que podría estar en prisión.



Esa mujer saldrá “Rehabilitada” o volverá a estafar a gente honesta que es la más fácil de embaucar.



Hay que ser ciego para no ver que nuestra legislación promueve el delito y que en nuestro país el crimen si paga y muy bien.



¿Cómo le explicamos a nuestros jóvenes que estudien y trabajen si permanentemente le taladramos los oídos diciéndoles que el que se enriquece robando y estafando comparativamente no tiene castigo?

Creo que los tres Poderes del Estado se deben reunir para revisar en serio las penas y su aplicación. Para que realmente no incentiven el delito.