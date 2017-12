@|Me quedé totalmente escandalizada al oír a la Ministra Cosse por tv declarar que hay 200 mil y pico de familias a la cual no se le va a subir el supergás.



Si son esa cantidad, ¿cuántos integran cada familia? Pongamos, aunque dudo, que sean sólo dos; nos vamos a casi medio millón de personas.

¿Van a favorecer a quienes el pueblo mantiene para que no hagan nada?

La Ministra se puso nerviosa en la entrevista, pienso que fue porque se dio cuenta que al dar la cifra de los favorecidos revelaba algo muy oneroso para el pueblo y hecho a sus espaldas.



No oí ninguna respuesta de la oposición, absoluto silencio. Lo que escandaliza es lo que nos sacan a los trabajadores, jubilados y pensionistas a cambio de los votos que les permitan (Dios no lo permita) mantenerse en el poder y seguir ocultando tantas cosas que nos perjudican.