Escaleras en mal estado

@| El jueves 2 de noviembre, Día de los Difuntos, al igual que muchos uruguayos, y a pesar de los anuncios de mal tiempo, fui al Cementerio del Buceo a dejar unas flores a mis seres queridos.



Al igual que en otras oportunidades desde hace bastante tiempo, pude comprobar nuevamente con mucha tristeza e indignación, que quien necesite dejar las flores en los panteones que se ubican en las filas más altas de la pared, no tendrá otras alternativas que: 1- arrastrar una escalera pesadísima (hay que moverla entre dos personas) que a veces se encuentra a una distancia de 50 metros o más; 2- traerse una escalera de su casa; 3- pedirle a un funcionario (suponiendo que encuentre alguno) y propina mediante que se la alcance hasta el lugar donde se encuentra el panteón; 4- dejar las flores en un panteón ajeno que está más abajo.



Me pregunto: ¿es justo que una persona cuya única intención es recordar a los seres que ya partieron tenga que pasar por esta penuria?

¿La IMM no tiene dinero para comprar escaleras en cantidad suficiente de manera que no haya que trasladarlas varios metros con riesgo de sufrir un infarto o algo peor? ¿Por qué las pocas escaleras que hay están en tal mal estado, con escalones rotos o faltantes? ¿Por qué muchas veces (salvo el 2/11) no hay ninguna escalera disponible? ¿A quién se castiga?

Desconozco lo que pasa en otros cementerios municipales, pero sospecho que la situación debe ser parecida.



Estoy seguro que la solución a estos inconvenientes está perfectamente al alcance de las autoridades de la IMM, sin que por ello se les vaya a desequilibrar el presupuesto municipal.



Apelo a la sensibilidad y buena voluntad de quien tenga en sus manos la responsabilidad de solucionar este tema, porque al fin y al cabo, y mal que no pese, todos vamos a parar al mismo lugar, por ahora como visitantes ocasionales, pero algún día como residentes permanentes.