Envejecer en Uruguay

Licencias de conducir



Soy una persona que tiene la dicha, ¿dicha?, de haber llegado a la etapa de adulto mayor. ¿Por qué cuestiono la palabra dicha? Porque veo que en poco se justifica este término, que, por lo que se puede ver y constatar, a quienes dejaron atrás la juventud, pareciera que no merecen respeto, afecto, ni la más mínima comprensión humana.



Los que cobran por jubilación o pensión dinero que nadie regaló, sino que ellos aportaron con su fuerzo cuando trabajaban, es continuamente usado en empresas y negocios, a los que los diferentes gobiernos acuden cuando necesitan plata para emprendimientos diversos cuyos resultados generalmente nadie ve.



Y ahora, la última perla del rosario: es que se pretende que al cumplir 80 años, ya ese audaz que osa manejar un auto “su auto”, ya no lo podrá hacer más, se le retira la libreta de conducir.



No importa que no sea moroso, no interesa que no tenga choques, accidentes ni el más leve roce en su haber: él cometió el más terrible pecado que fue cumplir 80 años. Este octogenario u octogenaria, el o ella y su obsoleto auto es ya un triste trasto viejo: entonces ¡a tirarlos!

No importa que sea él, el que lleve sus nietos a la escuela porque los padres de estos niños trabajan. No interesa que lo use para llegar a descansar a su casita de la playa y allí y/o acá lo use para ir a la feria o al supermercado. Nada valen las encuestas que publican que los mayores accidente son provocados por los jóvenes y no los viejos. La ley se cumple y si hay que cortarle los brazos y su deseo de sentirse vivo, pues se hace.



¿No sería más humano y lógico que un médico responsable los revise periódicamente y que autorizado por su profesión sea el que determine si este hombre puede manejar o no?. No todos envejecen de la misma forma: algunos, mucho más jóvenes son mucho más peligrosos.



Una vieja película italiana se titulaba “Los pobres molestan”. En nuestro Uruguay, este título sería: “Los viejos molestan”.