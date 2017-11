Energía en el hogar

@| No puedo desenchufarme porque UTE me tiene a cuentos y no me conecta porque son muchos departamentos que se pasan la pelota, a pesar de que pasa la electricidad por mi puerta en un terreno urbano en el norte de La Barra. Y así los empleados de UTE engendraron y sembraron la semilla del plan “ChauUTE, desenchufate y sé feliz”.



Luego de tener a mi familia sin agua, ni luz, ni heladera por semanas, ya que la bomba de agua y la heladera son eléctricas, ahora tengo:

Heladera a supergas; bomba de agua 12 volts con paneles solares y baterías estacionarias; luces autónomas con mini paneles solares ...



Chau UTE.