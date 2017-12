Encuentre las diferencias

@| Cuáles son las diferencias entre los cincuentones, los judiciales y los jubilados.



Hemos visto los diferentes tipos de atención que ha dado el gobierno a estos tres grupos de personas.



Los primeros aparentemente estarían en parte “solucionando” su tema en forma bastante rápida para lo que es la burocracia uruguaya. Los segundos, como segundos aparentan ser ciudadanos de segunda por la dilatación de su situación. Es claro y eso nadie lo discute que los primeros tienen derecho a su reclamo por su situación que no se hubiera dado si se hubiera dejado el proyecto original de hace muchos años en que la edad jubilatoria fuera 65 y no 60, pero políticamente no era conveniente y se pateó el tema para el futuro con los resultados de hoy día. Los segundos, no con menos derechos que los primeros, debido a la verborragia legal del gobierno de Mujica, adquirieron el derecho que reclaman; pero aparentemente como el error es frentista, cuesta admitirlo y más aún cuesta pagarlo.



Los terceros (jubilados) pagan los errores de los gobiernos (ya que la plata se va en cincuentones, judiciales, ANCAP, FONDES, ASSE, avión presidencial, etc.) y son los últimos orejones del tarro en conseguir algo. Con esto ya podemos encontrar tres categorías de ciudadanos, aunque hay más como ser los Ni Ni del MIDES que no hacen nada y cobran por todos, así como los gastos del MIDES reiteradamente observados pero no justificados.



¡Aguanten jubilados, aguanten!