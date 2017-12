@| Nuevamente fue temporada de elección de las horas docentes y para no ser menos se suspendió otra vez. Se suspendió porque Secundaria no respetó lo pactado con los gremios en cuanto a la apertura de grupos plan 2016. Tan sencillo hubiese sido que Secundaria se comunicase con el gremio para anunciar que debía abrir dichos grupos, no hubiese pasado de eso; pero no, como si fuesen los “patrones de una estancia” armaron los nuevos grupos en forma inconsulta. Por supuesto que el gremio, con toda razón, frenó la elección de horas.



El calendario lectivo, que siempre se publica en los primeros días de diciembre, se publicó ahora y apareció “el rebenque del dueño de la estancia”, dejando solo viernes y sábado para las vacaciones de setiembre de los chiquilines, que claramente es un daño colateral del berrinche de la directora de Secundaria. Las vacaciones de setiembre son toda la semana si los profesores son buenos y no protestan por las arbitrariedades de la dirección de Secundaria, como se puede constatar: 2016 como consecuencia de la huelga de 2015, 2018 como consecuencia de los problemas de 2017. Y así va la educación en nuestro país, al golpe de balde.



Cuando Lacalle mencionó el tema de la elección de horas docentes por dos años, la directora Puente salió al cruce diciendo que eso era un plan que ya estaba en curso. Menuda sorpresa fue para el gremio y allí comenzó el problema con la directora Puente. El gremio se defiende diciendo que no están dadas las condiciones, pero no aclara mucho cuáles. El primer absurdo es que la propia directora Puente dice que más del 80% de los profesores elige en el mismo centro educativo año tras año, lo que echa por tierra la necesidad de elección por dos años. Aduce que quiere que el profesor esté en un centro educativo, que se identifique con él, y seguro algunas otras razones que desconozco.



El hecho es que todos los años hay una sensible reducción de grupos de cuarto año plan 2016, de 30 grupos en 2015 a 22 en 2018, reducción de un 27%, esto en uno de los liceos más grandes del país. ¿Cómo pueden pretender que un profesor elija por dos años una cantidad de grupos cuando en dos años le quitan un 27% de los mismos? No se le puede pedir a los docentes eso, y en parte por esto es que el gremio dice que no están dadas las condiciones. Los grupos están cada vez más súper poblados. Cuando hablaron de hasta 28 alumnos por grupo pero hay grupos de más de 40 alumnos. Las decisiones importantes respecto al calendario lectivo tomadas por una directora voluble.



Solo con estas razones tornan a la dirección de Secundaria en no confiable como para elegir horas docentes por mas de un año, ya que afectan en forma directa al trabajo docente por la cantidad de alumnos por grupo y al salario por la reducción de grupos en los centros docentes. Estoy seguro que los conflictos con el gremio son más por buenas condiciones de trabajo que por salario y la dirección de Secundaria quiere una educación como en Finlandia con las condiciones de Somalia.



Hay que poner a los mejores en los lugares importantes, no importa de qué partido político sea mientras que esté involucrado y crea en un proceso de mejora de la educación de nuestros chicos.