Todo es educación

Polución, siniestros de tránsito y gremios



Los distintos gobiernos que han padecido los uruguayos, parece que han sido hechos en el mismo molde. Mucho hablar del cuidado de la salud, pero son incapaces de llevar adelante una política de prevención. Actúan después de ocurrido los hechos.



La prensa en general habla de los siniestros de tránsito y de los muertos que hay por día. ¿Se hace algo para evitarlo? No, sólo se habla. Eso por parte de los gobernantes.



¿El sindicalismo? Sólo sabe hacer paros. No sabe hacer otra cosa. Quejas y lamentos, ni una sola idea a fin de mejorar su entorno. Don Miguel de Unamuno les decía rumiantes. Decía Don Miguel: “Se pasan rumiando tristezas, amarguras, desengaños, pero no aportan ni una idea para mejorar”.



¿Por qué ocurren estas cosas? Porque el sistema educativo no funciona, es un fracaso total.



La salud de la población mejoraría si el gobierno, en lugar de prohibir fumar, se ocupara de eliminar los gases tóxicos que lanzan a la atmósfera los distintos vehículos que circulan a diario. Hasta los que no fuman los respiran y enferman.



Por otra parte, los siniestros de tránsito y los muertos podrían disminuir si cada conductor supiera lo que lleva entre manos. Pero nadie se lo enseña. ¿Sabe el conductor cómo se comporta en una curva un vehículo con motor delantero y otro con motor trasero? ¿Se comportan igual? No. Totalmente diferente uno del otro. ¿Sabe acaso el comportamiento de un vehículo de centro de gravedad alto y trocha angosta, caso de la Kombi, se comporta igual que uno de trocha ancha y centro de gravedad bajo como un Citroen D.S. 19? Me he tomado el trabajo de preguntar a profesionales del volante y creen que se comportan de igual forma.



Por otra parte, creen que con respetar las leyes humanas alcanza, olvidándose que a quienes hay que prestar atención es a las leyes naturales. Son las que mandan y las únicas que se cumplen siempre. Pobre del que no las respete.



Ahora, en un acto que parece más demagógico que otra cosa, el gobierno municipal habla de controlar el alto nivel sonoro de la radio y la suciedad en los ómnibus del transporte colectivo.



¿También controlará el deterioro de la carrocería que suena en forma horrible, de las puertas que se abren, o se abre una y la otra no? ¿Por qué no controlan los ruidos de los caños de escapes y bocinas que enferman a la población? ¿Sabrán que el alto nivel acústico sube la presión arterial y es peor que la sal? Habría menos enfermos y bajaría el presupuesto de la Salud Pública.



Si se hiciera terapia preventiva, no serían necesarios más recursos para la salud. Decía Lucio Anneo Séneca: “Economía, es la ciencia de evitar gastos superfluos”.



Por ahí nuestros gobernantes, Presidente, Ministros y Parlamentarios, nunca supieron quien era Séneca.