Vivir y estudiar en Uruguay



@| Muy diferente es la economía familiar de la economía macroeconómica del país.



Vemos que por un lado crece el PBI y por el otro es casi imposible vivir en este país sin tener ingresos muy superiores a los mínimos establecidos.

En la economía familiar está muy difícil de poder hacer frente con un sueldo de un integrante de la familia. Mas bien si trabajan varios, y se junta, no da para algo más que subsistir.



Hablan de emprendedores... ¿Y cómo emprendemos alguna tarea si entre la Dgi y el Bps, ya se nos va el emprendimiento. En verdad es un castigo hacer algo, por que pierdes casi todo el dinero invertido pagando impuestos. Es muy difícil, casi imposible, hacer algo que no esté plagado de trabas burocráticas y financieras.



Cómo se puede hoy y ahora salir de la pobreza en forma ordenada y correctamente... ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué no se puede vivir honestamente? ¿Por qué hay que ser político o funcionario público para tener dinero y poder realizar Inversiones? ¿Qué ha pasado? Es el país de las trabas, del no se puede y después nadie se pregunta por la delincuencia y los corruptos?



No es poniendo trabas e impuestos que se va a abrir la economía. Cada vez se hace mas difícil vivir decentemente con un sueldo...

Los profesionales van a ser tenidos en cuenta, ¿o son los mayores desocupados? Dicen más educación, ¿para qué? ¿Para terminar la escuela? ¿Y no se preguntan por qué nadie quiere estudiar? Porque es muy costoso y difícil, llegar. Además sucede que se obtiene un título universitario y luego se convierten en desocupados.



Para que estudiar si falsificando, mintiendo y evadiendo se llega más alto.

Este es un país rico en recursos naturales pero la gente está desencantada. No se necesitan mas cámaras y mas policías para terminar con la delincuencia, se necesitan trabajos dignos para que se pueda vivir en una casa trabajando, honestamente, sin tener que evadir a los organismos fiscales y sin tener que preocuparse por pagar las cuentas, sino pudiendo avanzar y tener una vida digna. No sé si es tan difícil, tan imposible lograr que se pueda vivir mejor... Estamos siempre en la misma noria, esto va a cambiar en algún momento... Esperemos que alguien se acuerde de los uruguayos que estudiamos y trabajamos duramente y que estamos subsistiendo. Es muy injusto.



¿Por qué quieren que se estudie?, ¿para que pague más impuestos? Me parece muy lamentable.