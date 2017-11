Libreta de conducir



@|Discriminación a personas mayores.

En las cartas en la Sección “Ecos” de los días 7 y 8 de noviembre, se refieren a la discriminación de acceder la libreta de conducir a personas mayores de 80 años.



Tan insólita resolución sobre una presunta discapacidad de esa población discriminada de un derecho, no está sustentada por las estadísticas de accidentes.



La discriminación de personas mayores de 80 años (DPM80) es un acto discordante con las políticas sociales que se han implementado en todos los países que evitan o corrigen la discriminación de grupos humanos.

La supuesta “validez” de esa discriminación es pasible de extenderse a cargos mucho mas trascendentes que conducir un vehículo, actuación política, empresarial, académica etc. que tienen un impacto mayor en la vida ciudadana de la República.



Es paradojal que Intendentes del interior de la República apoyen la DPM80, en regiones que el transporte publico es de muy poca frecuencia, condicionando la soledad y el pernicioso aislamiento de esa población de su medio social o familiar.



Omite esta incursión en excluir de la libreta de conducir a la modernidad que será realidad en un breve lapso, el vehículo autónomo, también conocido informalmente como sin conductor o auto conducido. ¿Será incluido en la interdicción de conducir aunque no conduzca?



Un país de turismo, el Uruguay, sus bellezas y su gente tan acogedora plantea una interrogante ¿qué conducta se aplicará con extranjeros la libreta de conducir de su país de origen que no discriminan a personas mayores 80 años?



No debe omitirse un aspecto grave de la DPM80 es un quiebre en una actitud de la ciudadanía de años, en el combate a la discriminación del diferente por sexo, color de piel, idioma u otras diferencias.