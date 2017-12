22 de Diciembre de 1966

@| El 22 de diciembre se recuerda el aniversario de un enfrentamiento entre policías y un grupo de delincuentes, por entonces no muy conocido, que resultaron integrantes de lo que dio en llamarse “Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros)”, en el cual cayó herido de muerte el comisario Antonio Silveira Regalado, en el año 1966. Los datos no los tengo bien claros, pero recuerdo que ese grupo era buscado por la comisión de varios delitos, y el enfrentamiento tuvo lugar en una chacra cerca de la localidad Totoral del Sauce (Canelones), siendo el Com. Silveira Regalado la primera víctima mortal de ese grupo, del cual aún había dudas si obraban por motivos políticos o eran delincuentes comunes.

Más allá de las particularidades de ese enfrentamiento, importa destacar las características de aquella época: gobierno colegiado, del Partido Nacional, que ya había sido derrotado en las elecciones de noviembre de ese año y se disponía a entregar el poder en marzo del siguiente al Gral. (r) Oscar D. Gestido, quien asumiría como presidente; como para que se pretenda decir que los Tupamaros se levantaron contra la “dictadura” de Pacheco en 1968.



Este aniversario, por supuesto que no va a ser recordado por el actual gobierno ni por sus legisladores, pero me extraña que tampoco sea mencionado por representantes de la oposición. Además, el funcionario caído no era ningún “represor” sino un jerarca de la Policía en cumplimiento de sus funciones normales de investigación y persecución de delitos. Vaya pues, en estas palabras, un sincero homenaje al Com. Silveira Regalado.