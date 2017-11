Deudora sometida a los abusos de BHU

Los Colgamentos



@| A los políticos indiferentes y al BHU, que cometen abusos disimulados con el nombre de “Colgamentos” les digo: señores, Uds. están en el lugar equivocado.



El BHU fue creado para proteger al que no tiene vivienda y pueda acceder a la suya; y es el primero en rematar, humillando, pisoteado su carta orgánica, que creo no han sabido interpretar. Es la financiera más cruel encubierta con el nombre de “Banco” y han logrado que muchos se hayan ido a otras entidades bancarias estando ellos, muy conformes. Si el Banco no revierte su actitud, como dijo Martín Fierro: “se lo comen los de afuera”.

En 1987 me prestó $329.000 (pesos uruguayos), a la fecha llevo pagados ininterrumpidamente 30 años y ahora bajo amenaza de ejecución tuve que firmar un convenio hasta el año 2039, en resumen 52 años devolviéndolos y dadas nuestras edades (octogenarios) no llegaremos y se quedarán con la casa.



Nos descuentan el 30% a cada uno de la jubilación, es decir a $13.555 le descuentan $4.079, que más $610 de impuestos quedan líquidos $8.866 para vivir con serios problemas de salud.



¿Y los que han ido quedando en el camino?..... Tengo un caso de una vida que cobró el BHU, hace 5 meses una persona sufrió un ACV a causa de no encontrar solución para su deuda cada vez mayor y falleció.

Hace 5 años el banco tasó mi casa en 80.000 dólares y hoy me cobra como saldo deudor 90.000. ¿Dónde están mis pagos de 30 años?



Para el banco hay deudores de primera y de segunda, a unos los pasaron de UR a UI beneficiándolos notablemente y a nosotros (23.000 familias) nos condenan a deber en UR que suben constantemente.



Todos mis dichos están documentados incluso un estado de mi deuda realizado por un contador, quien no se explica como el banco llega a esas cifras.



En resumen el BHU es el cuento del nunca acabar. Somos muchísimos jubilados que no podemos seguir esperando una adecuada solución, que de acuerdo al buen sentido deben amparar.