Desorden prolijo

Transporte colectivo



@| En cualquier día hábil, en la principal Avenida, primeras horas de la tarde, un ómnibus detrás de otro, muchos, demasiados, sin pasaje casi, pasándose unos a otros como si fueran pequeños, como si no taparan todo... y sin embargo, en horas más necesarios, grandes amontonamientos en paradas para ir o para venir. Los ciudadanos esperan pacientemente, a riesgo de sus vidas tratan de ver hacia el horizonte para ver si viene “el mío”... si estará lejos...



Da la impresión que algo anda muy mal, sin planificación razonable... y ¿qué hace la Intendencia? Empieza a desmantelar a las Cooperativas chicas las cuales reaccionan con manifestaciones y cartelería insultante. ¡Que raro!, ¿por qué será? Hay algunos que ganan (a pesar de esto) y otros que pierden por knok out. Mientras tanto en ese caos organizado, se ven inspectores en grupos, muy activos, por ejemplo con una camionetita que bajaba mercadería en un lugar, mientras el regreso a casa en bulevares y Avenidas ya es imposible, nadie que guíe, nadie que ayude (faltaba más).



Un poco de pienso no vendría mal, y de las calles ni hablemos, diariamente más dañadas que ayer... ¿no hay bacheo, no hay reparación? Así cualquiera tiene superávit que igual no saben como utilizar.