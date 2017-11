Descontrol de la IMM

Boliches



@| Como vecino de Montevideo me he preguntado durante años, cómo podía ser que la Intendencia y la junta departamental permitieran a muchos boliches de la ciudad hacer casi cualquier cosa sin importarles el descanso ni la salud de los vecinos que viven próximo a esos lugares.



Casi todo parece estar permitido, pasar música a cualquier volumen y en cualquier horario en locales sin una aislación acústica adecuada y sin importar si en frente vive gente, incluso algún local funciona increíblemente con las puertas abiertas, tocar en vivo también en cualquier local, boliches en subsuelos donde si llegaba a pasar algo teníamos otro Cromañón , poner sillas en la vereda o incluso en la calle a centímetros de los autos que circulan, hasta incluso las autoridades les permiten a algunos boliches cerrar las calles, vender cerveza en la vereda y pasar música a todo volumen (y si todo el barrio no puede dormir mala suerte) y por otro lado, inspecciones de los inspectores de ruidos molestos que son una risa (solo les falta abrazarse con los dueños de los locales).



El artículo de Qué pasa de hace algunos días (La noche Montevideana en disputa), señala algo que no era difícil de sospechar, los dueños de muchos boliches contribuyeron a la campaña del Ing. Martínez (y seguramente de muchos otros Intendentes anteriores) y con ello creen pueden hacer cualquier cosa.



La verdad es que es todo muy lamentable. Ing. Martínez los vecinos de esta ciudad queremos un Intendente que nos proteja, no uno que favorezca descaradamente a un grupo de dueños de boliches.