Desafío a Martínez y a Inthamoussu

Tránsito en Mvd.



@| Soy uno de los ciudadanos que utiliza su vehículo para ir al trabajo y dar las vueltas. Entre las razones está la seguridad, el tiempo que se ahorra y la comodidad. En cuanto a la seguridad es porque tengo que transportar un notebook para realizar mi trabajo, el tiempo que se ahorra no precisa mucha explicación, y la comodidad tampoco. Todo esto tiene su precio, el mantener el vehículo tiene un costo importante en el presupuesto. No tengan dudas que me gustaría trasladarme en un transporte público decente que pudiese cumplir los requisitos anteriores. Periódicamente utilizo el ómnibus, no soy una persona grande, pero los asientos están tan pegados que es imposible no invadir el lugar del vecino. Esto es bien sencillo de comprobar, señor intendente, mucho mas fácil que andar en bicicleta, basta con que usted y el Sr. Inthamoussu tomen un bus y traten de viajar sentados en dos asientos uno al lado del otro. Intente eso y luego me dice que tal le fue. También puede ser una buena experiencia para el Sr. Salgado, presidente de la mayor empresa de transporte.



Señor intendente, no es a los ponchazos que va a imponer el uso del transporte público, ya debería saber que a los uruguayos no nos llevan a los ponchazos. Es ofreciendo un transporte competitivo, decente que cumpla horarios y que por lo menos se pueda sentar una persona al lado de otra...