@| Recuerdo que cuando era niño, mis padres y mi madre en particular, repetía frecuentemente la palabra “demagogia”, criticando al gobierno de turno. En esa época, estoy hablando de los años sesenta, se escuchaban frecuentemente las palabras “carestía”, “inflación”, ”desabasto”, etc., todas palabras que asociaba a temas negativos. Pero la que más escuché era la del inicio: “Demagogia”.



Ya siendo adulto comprendí su significado y he visto incontables ejemplos de conductas que se asocian a dicha palabra. Pero como en estos últimos tiempos, sinceramente nunca había visto tantas. El colmo surge con las pretendidas explicaciones acerca del tarifazo o ajuste fiscal que se aproxima a partir de enero 2018.



¿Y por qué se aplica la palabra demagogia? En primer lugar porque la ministra Cosse había dicho pocos días atrás que era partidaria de la baja de tarifas en UTE y ayer en la conferencia de prensa trataba de explicar lo inexplicable, entre balbuceos y lugares comunes, apoyando lo que ella misma había dicho no estar a favor.



En segundo lugar el Sr. Ferreri indicando que se trataba de favorecer al Uruguay productivo, por eso había ajustes diferenciales entre el gasoil y las naftas. Entonces que el que utiliza nafta no es productivo y ¿por eso le aumentan no sólo más del doble que el gasoil sino que varios puntos por encima de la inflación? ¿Cómo se atreve este señor a insultar a la población que se traslada en un vehículo a nafta enrostrándole que no es productivo? ¿No es productivo el comerciante que tiene un vehículo para transportar sus mercaderías? ¿O el fletero que tiene una camionetita a nafta? Y si los que utilizamos nafta no somos productivos, ¿por qué nos sacan el 70% de lo que ganamos en impuestos, entre IVA, aportes, tasas, contribuciones, IRPF, FRL, etc.?



Y como frutilla de la torta, ahora resulta que les vino el interés por la gente que no tiene luz eléctrica en el interior del país y para poder sacar algún votito, el titular de la OPP que necesita alguna visualización pública de cara a las elecciones, resulta que nos pide que le digamos a los que no tienen luz (como si ellos no supiera quienes son ya que los tiene identificados como 2710 hogares y clasificados por departamento) que el que no tenga luz ingrese a la página web de la OPP y allí le informarán (¿cómo hace una persona que no tiene luz para ingresar a una página web?).



En fin, el único consejo como ciudadano que les dejo a los gobernantes es que no olviden la frase de Bertold Brecht: “Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad”.