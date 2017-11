Déficit fiscal Fonasa e IRPF

@|Parece una broma de mal gusto, a las cuales nos estamos habituando.

Mencionan que el déficit fiscal subió al 3.6 % por causa de la devolución de Fonasa. Es como decir que me desfinancié por pagar el préstamo que pedí. Me desfinancié por pedir el préstamo, no por pagarlo. Pero claro, no se les ocurre que pueden evitar estas situaciones simplemente con no quitarle dinero que no corresponde a los trabajadores. No puede ser que el Estado que es quien debe defender a los trabajadores sea quien les tome dinero que no corresponde. Puede evitarse en forma muy sencilla, en el caso del Fonasa, se puede tener el acumulado de lo aportado y cuando se llega al tope se deja de descontar.



En el caso de las retenciones a lo facturado por los profesionales, simplemente con poder imputar los créditos contra el pago del IVA queda arreglado.



Son dos medidas muchísimo más sencillas que el cálculo del IRPF, que lo que hay que hacer para la factura electrónica y demás cosas.



Si no se toman esas medidas, es que hay voluntad explícita del gobierno progresista por seguir apropiándose del dinero de los trabajadores.