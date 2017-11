@| ¡Basta señores de DDHH a delincuentes! ¿Es mucho pedir que a violadores, abusadores, homicidas crónicos se les pueda aumentar las penas, así como a los rapiñeros?



Es muy bueno el verso, pues de eso se trata, de que el aumento de penas no disminuye esto. Pero quiero ver si un delito grave de estos es penado sí o sí con 40 años de cárcel, a ver si alguien no lo piensa dos veces. Y la verdad, ya da vergüenza la cantidad de desaparecidos menores y mayores, que año a año avanza.



¡Basta! Quiero un país más seguro, donde se pueda vivir tranquilo y que hijos y nietos puedan vivir en él y no emigrar.