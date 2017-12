Dar "fe de vida"

*|Señor Ministro del Interior, Eduardo Bonomi:



¿Sabe Ud. y su Inspector Nacional que el Servicio de Retiros dispuso que todos los retirados y pensionistas que cobran con tarjeta deben presentar “fe de vida” y hasta febrero próximo es el plazo?



¿Sabe Ud. y su Inspector Nacional o Director Nacional que esa “fe de vida” se debe hacer personalmente en las oficinas departamentales y de no poder desplazarse vale un certificado médico?



¿Sabe Ud. y su subalterno que la mayoría de los viejos jubilados y pensionistas andamos entre los 70, 80 y 90 años y nos obligan a desplazamientos que a veces sobre pasa los 150 km para ir a la oficina departamental?



¿Sabe Ud. que esta absurda y abusiva disposición obliga al pasivo a erogaciones de transporte nada baratos y a molestias imperdonables dada las edades avanzadas?



¿Sabe Ud. que estos traslados deben ser abonados por el servicio de retiros ya que no es el pasivo quien lo provoca?



¿Sabe Ud. que no es válida la “constancia de vida” que expiden las comisarías de todo el país (que sí son válidas para todas las oficinas públicas que la requieran)?, ¿y no es de Ripley que su Caja Policial no acepta?



¿Para qué entonces fueron agregadas las computadoras sino para facilitar los trámites?, ¿y puede Ud. pensar que algún subalterno firma una “fe de vida” sin tener a la persona en frente y poner su carrera en juego?



En lo que me es personal, este traslado me cuesta molestias de horarios para la ingesta de mis remedios y entre ida y vuelta a “la oficina departamental” más de 400 pesos y sólo para exhibir mi cédula (que será cotejada en la PC) y estar menos de 5 minutos allí.



¿Le parece justo este abuso? A mi no y espero que en Ud. prime la cordura y disponga el cese inmediato de la medida y que se acepte lo que las comisarías expiden como expresión de comprensión y lógica.



Capaz que el servicio de retiros no tiene actualizado su archivo de “vivos”. Pero no es molestando a los pasivos que se soluciona, sino con ingenio.

Espero sepa disculparme, pero mi molestia es notoria.