La Cumparsita en Nueva York

@|La Cumparsita fue interpretada el pasado 5 de octubre en la Iglesia de la Trinidad de Nueva York, interpretada por el bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena, una sinfónica de esa ciudad, y dirigida por el maestro uruguayo Martín García. Se transmitió en directo a muchos países, fue un gran honor para nuestro país y un merecido homenaje al himno de los tangos, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad decretado por la Unesco.

Pero por supuesto que aquí no lo vimos, ningún canal de televisión se interesó por ello, ni privado ni oficial, pues la cultura no les interesa, ni siquiera al canal gubernamental.



Tampoco se transmitió la grabación de ese acontecimiento hasta el momento. Lamentable. Pensar cuántas cosas menores se muestran, que no jerarquizan ni educan.



Es una muestra más de nuestra pobreza e indiferencia por lo que dignifica y alimenta el espíritu.