Crimen en Rivera

@| La gente tiene derecho a conocer a los delincuentes primarios.



El caso de Rivera pasa a engrosar esa lista de crímenes atroces que se repiten y que dejan un sentimiento mezcla de estupor, dolor, rabia y que sé yo cuántas cosas más.



Esas sensaciones son superlativas cuando las víctimas son inocentes, sus vidas cegadas por mentes insanas, y aunque parezca mentira, tienen derechos que no merecen. Pregunto hasta qué punto la gente no merece saber la identidad de estas bestias. Hasta qué punto la población no merece grabarse en la memoria sus rostros.



La norma dice que no por ser primarios. Debería haber excepciones en estos casos. Los habitantes tienen derecho a ficharlos bien para estar en estado de alerta. Seguramente en unos años anden sueltos estos depredadores y se mezclen nuevamente con ciudadanos, ajenos al peligro que representan. Porque estas alimañas reinciden. No sería nada raro que en 10 años estén predicando como pastores fingiendo un arrepentimiento que no sentirán.



Por eso ya que tienen la gracia de vivir, por lo menos que estén marcados por el resto de su miserable existencia. ¿O acaso Ud. piensa que se van a recuperar? Así sean sentenciados a perpetua que sería lo ideal, ¿pagarían por lo que hicieron? Si todavía los tenemos que mantener. Únicamente Dios los perdonaría y tendría que ser cuanto antes, pero lamentablemente esa justicia divina va a demorar más de lo necesario.