(| Vivo en la zona del Prado y hace unos días los vecinos que vivimos en las calles Vasco Da Gama, Pantaleón Sotelo y alguna otra más padecimos cortes de luz.



Todo comenzó un viernes, si mal no recuerdo. Resulta que la Intendencia estaba realizando unos arreglos en la zona y parece que en un descuido cortaron o rompieron algo que provocó este corte que nos tuvo a mal durante todo un fin de semana.



Ese sábado en particular fue un día de mucho calor y nosotros sin luz. Casi todo el día y en la noche también. Supongo que cada tanto nos daban energía para no tener que perdonarnos el mes. Sabemos que luego de 24 horas sin luz, el ente no nos puede cobrar el consumo mensual.

En fin, padecimos mucho calor, y corrimos, por lo menos en casa, con la suerte de que no se quemó ningún electrodoméstico y no se echaron a perder demasiados alimentos. Espero que el resto de los vecinos haya corrido con la misma suerte.



Menos mal que tampoco nos visitaron los “amigos de lo ajeno”. La verdad que era muy tentadora la oscuridad reinante.



Así pasó el sábado, el domingo y cuando creímos que el tema estaba solucionado, el lunes en la tarde otro corte de unas dos horas. Y no bastó; sobre las 12 de la noche nuevamente nos quedamos sin luz. Creo que éste último debe haber durado una hora o quizás un poco más. Ya me encontraba dormida cuando de repente comencé a sentir una alarma de una casa y al abrir los ojos mi despertador tintineaba; ¡había vuelto la energía!



¡Es increíble! Pagamos una energía carísima y recibimos un pésimo servicio.



Señores de UTE, ¿hasta cuándo?



Esperamos que en la próxima factura se vean reflejados todos los perjuicios que nos causaron. Aunque, ya sé, somos unos ilusos...