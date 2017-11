*| En la noche del jueves 11 de mayo del corriente año, en los salones del Centro Comercial de Colón y ante un grupo de ciudadanos integrantes de las fuerzas vivas del barrio a saber: Centro Comercial e Industrial, representantes de los Rotarios y Leones de la zona, Delegados del Complejo América, representantes de la Asociación de Feriantes de Montevideo y vecinos de la zona, el Intendente de Montevideo Ing. Daniel Martínez admitió en forma clara y contundente que el corredor fue un tremendo error y su funcionamiento un desastre.



En esa oportunidad manifestó que tomaría cartas en el asunto (léase corregir el error) y al recibir la propuesta unánime de todos los presentes de que la solución correcta sería llevar el cambio a un trazado de avenida de las mismas características del tramo de Bulevar Artigas entre el monumento a Luis Batlle y Avenida Garibaldi; dijo que se estudiaría y que prontamente se daría una respuesta.



Se cumplieron 6 meses de aquella reunión y de la cual seguimos esperando alguna contestación sobre la acción a tomar, sobre el acuerdo del error cometido y sobre el cual se manifestó total coincidencia.



La prensa nos informa día a día de nuevos emprendimientos del Ejecutivo Municipal: transformación de 18 de Julio, túnel de Avda. Italia, todas inversiones millonarias en cartera. Y nuestro barrio cumplirá el próximo 8 de diciembre 5 años del “error”.



En los últimos 10 días se cobró 2 vidas más el famoso Corredor Garzón y no salimos del asombro cuando leemos en reportajes al Intendente Martínez en referencia a nuevas obras proyectadas, que ante “proyectos complejos nadie puede asegurar nada... y los mismos van a generar distorsiones y olvídense de que no vaya a haber errores,... hay que “minimizarlos”.



Con todo respeto decimos al Sr. Ingeniero que a nuestro modesto entender, los errores no se minimizan, se reparan.



Pacientemente soportamos durante 5 años este error y lo correcto es “corregirlo”.



Costó muchas vidas; toda una comunidad distorsionada.