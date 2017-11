Control de radios

Coartando libertades



@|Comienza bajo la Ley de Medios la intención de controlar a las radios para que el 30% de la música emitida sea local.



Esta intención, hoy día en que las fronteras en el éter casi no existen, es una pauta más del Gran Hermano que quiere crear el FA. Nos “cuida” con el tabaco, el alcohol, la velocidad, en lo financiero, y ahora intenta hacerlo hasta en la música que escuchamos.



¿Qué pretende lograr con esto?



La gente tiene la libertad de escuchar lo que quiera, por lo que considero que a quien no le gusta o prefiere otra música que no sea la local, no va a influir en nada este control. Posiblemente, esta resolución vaya en desmedro de las radios, de sus anunciantes y a favor por ejemplo de Spotify, ya que nadie va a escuchar lo que no quiere. No ataco a lo local, defiendo la libertad de escuchar y emitir lo que uno quiera. ¿Que más falta, que controlen Internet y no nos dejen entrar a lugares que no consideren interesantes para los uruguayos?



Este control a las radios es a mi criterio totalmente ridículo.

¿El día de mañana no vamos a poder pasar por una caja de supermercado si no se lleva un 30% de productos nacionales?



Esto ya se parece al ideario del “Chicho”. Pongan el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento y no traten al pueblo uruguayo como niños. Así no se gobierna. Controlen donde tienen que controlar Ancap, AFE, ASSE, Gas Sayago, etc. y dejen de tratar de controlar en todo la vida de los uruguayos.