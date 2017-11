Control de alquileres

Propiedad privada



@|Hay tantos temas sin definición, que se habla mucho y se hace poco.

Es por ello que a veces estas situaciones hacen que se deslicen temas que no tomen tanto estado público como otros, en definitiva, que pasen desapercibidas hasta que con mayorías se aprueban.



Es por ello que sería una buena idea si se explicara en forma más detallada la intención del PC de por ley fijar los topes de los alquileres, así como también el tema de la situación de las viviendas cuando estén desocupadas más de 6 meses.



A mi criterio, esto ya es entrar de lleno en la intervención de la propiedad privada, que mientras no adeude o de alguna manera no perjudique al Estado, éste no tiene porqué tener injerencia en los derechos de los privados sobre sus propiedades.



Hay un proyecto que entre otras cosas propone que “el precio de los contratos de arrendamiento con destino casa-habitación no podrá superar anualmente el 4% del valor catastral del inmueble”, así como también sancionar con multas económicas a los propietarios de viviendas desocupadas por más de seis meses.



Como está de moda decir, “se les está yendo la moto”.