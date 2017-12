Conflicto judicial

@|Hasta hoy se habla de un costo de 70 millones de dólares para terminar con el conflicto de los funcionarios judiciales.



Ese dinero sería el que tendría que desembolsar el Ministerio de Economía.

Pero hay otro costo intangible, invalorable que estamos pagando todos y es el deterioro de todo el accionar del Poder Judicial en un camino que luego no tendrá retorno.



Los funcionarios fueron cayendo en un estado de desgano general que afecta notoriamente la atención del ciudadano y sus problemas. Y lo que es peor está creando un acostumbramiento enfermizo en el que todo lo que se atrasa o no se hace está “justificado” por el “no me pagan, no hago”.

¿Cuánto tenemos que poner cada uno para terminar con esto? 25 dólares. ¿Hay alguien a esta altura que diga no quiero? ¿O todos tenemos el cerrado pensamiento de decir “no pago 100 pesos al cuidacoches aunque deba pagar 2000 para reponer los espejos?



Le está faltando sentido común más que plata al gobierno para atender las necesidades de justicia de todos los gobernados.