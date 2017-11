Conflicto del Brou

Se olvidan del cliente



@|Tengo que reconocer que no conozco la interna y no me atrevo a opinar ni a favor ni en contra de nadie.



En lo que sí puedo opinar es desde el punto de vista de usuario, y se puede resumir en pocas palabras; “incomprensión” en lo que afecta directamente a las personas (clientes). Sino, a modo de ejemplo, que intenten cobrar un cheque en las sucursales habilitadas. Se pierden horas.



¿Es que ahora nos obligarán a depositarlo en los cajeros automáticos? ¿Es una vía más para profundizar la inclusión financiera?



Muy buena la tecnología, bien recibidos los cambios, pero paso a paso.

Estimo que hay muchos aspectos que no se consideraron, ya que a mi modo de ver la reestructura solo contempla a una de las partes que solo mira los costos del Banco.



Sin vencedores ni vencidos, solo sentido común y contemplación hacia las personas que hacen en sí al negocio del Banco País -sus clientes-.