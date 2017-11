Cincuentones

@|Soy reiterativo, nadie se preocupa de los 130.000 jubilados que cobran aproximadamente $ 10.000 mensuales; ni la oposición, ni la oligarquía gobernante, ni los “defensores de la clase trabajadora”, es decir el Pit Cnt (que se mezcla en asuntos económicos de los futbolistas), ni Murro, Amaro, etc. Que por un lado dicen que hay que derogar las AFAP (tal vez sea buena idea), pero gritan “en la pulpería, pero callan en la comisaría”, pues esta gente, ¿no se ha dado cuenta que son gobierno hace casi 13 años con mayorías propias y pueden aprobar leyes sin necesidad de acuerdos políticos extrapartidarios? O tal vez ese sea el sueldo de ellos y viven holgadamente y el resto de lo que cobran lo dilapidan en consumismo, juego, etc., tan importante ingreso.



Hace pocos días, en forma casual hablé con un Senador, quien me manifestó que no hay recursos para arreglar esta situación, a lo que le respondí que si quieren los hay. Ejemplos: saquen el subisidio de $ 6 por litro de cerveza; cobren impuesto a los verdaderamente poderosos; no den más subsidios por desempleo por tiempo indeterminado. ¿Empleados de Pluna?, Fondes, Regasificadora, Alas U, Alur con sus “donaciones” y a propósito, ¿los legisladores pagan los aportes al B.P.S. por sus empleados? Caso de la secretaria del Sr. Orrico que nadie sabe qué pasó en definitiva, ni quién tenía que hacer los aportes y cómo ese, ¿cuántos casos habrá? etc.

Los pobres viejos literalmente se morirán de hambre mientras la Banca hace negocios brillantes con la inclusión financiera y algunos privados también.



Va a llegar un momento en que la sociedad le dirá a la clase política en general, lo mismo que manifestó el que fuera Ministro de Defensa Nacional, Sr. Eleuterio Fernández, en una conferencia, quien ante una pregunta incómoda respondió con un exabrupto que mejor no reproducir.