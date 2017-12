Haciendo números



@| Aclaro, no soy contador ni economista, simplemente un observador que se esfuerza en entender las noticias, cosa nada fácil en Uruguay.



Según las mismas, los cincuentones serían para los más optimistas alrededor de 20.000 y los más pesimistas que apenas llegarían a los 70.000, también informan que el costo seria para unos de 2.000 millones de dólares y para otros en 4000 millones de dólares, el periodista agregó algo que aun no entiendo, dijo que el periodo de cálculo seria de 50 años. ¿?



Bien intentemos algún supuesto para poder hacer algunos cálculos.

Supuesto Nº 1 - que la jubilación promedio sería de 1.500 dólares.

Supuesto Nº 2 – que las AFAPS financiarán el 50%, o sea que lo que debería cubrir Rentas Generales sería alrededor de 750 dólares mensuales por cada uno de ellos.



Entonces tendríamos que:

20.000 cincuentones x 750 x 12 meses = 180 millones de dólares anuales x 50 años = 9.000 millones de dólares de déficit.

70.000 cincuentones x 750 x 12 = 630 millones x 50 = 31.500 millones de dólares.



Operación inversa:

2000 millones de dólares % 20.000 % 12 % 50 = 166 dólares por mes a financiar.



4000 millones de dólares % 70.000 % 12 % 50 = 95.23 dólares por mes.

Por favor que alguien me explique cuales son las cuentas del Estado, porque a mi no me cierra…