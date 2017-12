¡Cincuentones y algo mas!

@| Exactamente el día 22 de noviembre envíe una nota que fue publicada el día 29. Sigo indignado por el tema, pues, según versiones de prensa, el costo varía sustancialmente según quien lo diga, en varios cientos de millones de dólares. Además, se dijo hoy que esta solución beneficia a dos de cada tres involucrados de mayores ingresos. ¡Mala tos le siento al gato!

También Murro habla de llegar a un régimen sin Afaps (tal vez tenga razón, hay que ser técnico en la materia para opinar), pero, ¿se olvida que fue diez años Presidente del Directorio del BPS y actualmente Ministro de Trabajo? ¿Qué hizo desde el año 1996, creación del nuevo sistema por Ley hasta ahora, integrando un gobierno con mayorías propias, manos de “yeso” ante cualquier barbaridad? Nada. Solo gritar en la pulpería y callar en la comisaría. Cualquier novato estudiante de Derecho sabe que una ley se deroga con otra, especifica o tácitamente.



Por eso opino que la corporación político-sindical no actuó y eso me hace dudar el motivo de tal hecho. Lo ultimo, no he escuchado, a los que saben decir quienes son las personas comprendidas dentro del tema cincuentones, no debemos olvidar que hace 21 años que estamos bajo este régimen. Se debería hablar claramente, no nombres, si situaciones, así todos sabemos de que se habla.



Mientras tanto los pobres viejos con $ 10.000 o algo mas, siguen condenados a una vida miserable y como tienen que sacar prestamos, mas en estas fechas, alguien se hace el gran negocio.



La oligarquía gobernante tiene la palabra.