Cincuentones

@|La verdad es que no entiendo el motivo por el cual no se pueden armar las historias laborales antes del 96 e incorporarlas en los cálculos.



Yo lo tuve que hacer, me llevó un tiempito, pero armé toda mi historia, no me faltó nada y mucha parte del ella era anterior al 96.



La presenté en el BPS, la validaron y no tuve inconvenientes. O sea, no hubo inventos ni alguna estimación de nada, todo real.



Creo que el no querer hacer esto lleva encubierto algún otro motivo que no logro descifrar. Tampoco logro descifrar el motivo por el cual deben tomar la decisión hoy día y no en el momento de la jubilación. Lo peor es que siendo que el Ministro de Economía presentó un proyecto que cuesta algunos miles de millones de dólares menos, es ignorado por el Presidente.



Entiéndase, el Ministro de Economía es ignorado por el Presidente...

Hubo una oportunidad en la cual Astori mostró algo de dignidad y amenazó con renunciar, claro, hace mucho de eso, se ve que con el tiempo los desplantes importan menos y viene bien lo que sea. Quiero ver si el sector de Astori también tendrá mano de yeso en el parlamento o mostrará la hidalguía de votar en contra de esos miles de millones de dólares...

No preciso una respuesta, da lo mismo un lavado que un fregado y la plata la ponemos todos, son unos 600 dólares para cada uruguayo vivo... Ya me imagino que para pagar esto tendremos que subir la UTE por lo menos un 30%, los combustibles otro tanto y así sigue la cosa.



¡Me preparo para seguir festejando!