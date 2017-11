Cincuentones

@|Me mueve la indignación para escribir esta nota.



Al principio eran aproximadamente 20.000 las personas afectadas y ahora ya llegan, según las noticias de prensa, a alrededor de 60.000. ¿Nadie sabía antes de buscar una solución algo tan sencillo como saber cuántos eran los afectados?



Pero acá no terminó; leo que se llenan la boca haciendo anuncios de una partida de $1.800 para los jubilados más sumergidos (Amaro o sea el gobierno y el Pit Cnt). Es decir que antes de buscar una solución al problema de los que cobran $ 10.000 o algo más, que tendrían que tener un haber de al menos el equivalente a media canasta básica mensual, siguen jugando con la necesidad de los viejos jubilados, condenándolos a la miseria, a una vida indigna y a esperar la muerte en la pobreza total.



Mientras tanto, siguen los gastos del Estado en sueldos, prebendas, tarjetas corporativas, seguros de paro (caso Pluna), viajes, viáticos, etc.



¿Todos los uruguayos pagamos IRPF? ¿Los legisladores no pueden bajarse los sueldos a cifras decentes y toda la corporación de empleados estatales, asesores y demás?



Si no lo hacen es porque no quieren, no les importan los viejos; dinero hay si no se malgasta más y si tienen en cuenta que el jubilado gastaría todo lo que cobra, a su vez el Estado se retroalimenta con los impuestos (IVA) que percibiría por el mayor consumo. Desde los portadores de apellido que ocupan bancas desde hace largos años que se jubilarán como legisladores y no con el mínimo, hasta los que sirven para todo, ejemplo la ex Intendente de Montevideo, actual Sub Secretaria del Mides, hasta Gelman que ahora ocupa una banca. ¿Qué méritos tienen?



Esta comunicación es un poco inconexa por el motivo que ya expliqué: indignación contra la corporación política (todos) y los aliados de la oligarquía enquistada en el Estado y su brazo “armado” el Pit Cnt.



Antes de terminar, quiero decir que este problema no es sólo del actual gobierno, se arrastra de hace décadas, pero se agudizo últimamente con leyes más benévolas para acceder a la jubilación, es decir, se optó por repartir miseria.



Espero que algún interesado me conteste.