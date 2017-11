El “Che” Guevara

Homenaje



@| Muy bueno el editorial de El País del martes pasado sobre ese funesto personaje, admirado por los ignorantes y los otros, más temibles ellos porque sabiendo de sus crímenes (le gustaba matar) endiosan su imagen envuelta en un relato mentiroso.



Lo rescatable del “Che”, era su audacia en la lucha y su preocupación por los pobres y desamparados, pero sus métodos eran, además de crueles, contraproducentes.



Aparte de quienes asesinó personalmente, los que mandó a golpear, a fusilar, a pudrirse en las prisiones o a pasar años en dura fajina, en campos de trabajos forzados, también hizo daño a la economía de su país adoptivo. Para destacar un tema; estuvo a cargo de la reforma agraria, de cuyas nefastas consecuencias el sector agropecuario cubano no se ha repuesto aún y el objetivo, de diversificar la producción rural, resultó en un sonoro fracaso. No es de extrañar, a los rusos le pasó lo mismo.



Comenzó a estorbar. Con gran habilidad Castro, lo sacó de la conducción del país, lo mandó primero al Congo y luego a Bolivia, para que no volviera... vivo.