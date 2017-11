Cercenando libertades

Etiquetando alimentos



@| El Sr. Presidente Tabaré Vázquez nos está tratando como seres inferiores, no pensantes, a los cuales hay que imponerles “su” forma de razonar y forma de ver la vida y por eso está empecinado en “digitarnos” como tenemos que vivirla.



Comenzó con un ataque furibundo a los fumadores a un punto que comprar un caja de cigarros es más grave que robar.



Trantando de no dejarme llevar por la indignación, que se prohibiera fumara en los lugares cerrados estuvo bien. Pero estuvo bien porque ese acto afectaba a terceras personas. Ahora, el acoso que sufren las tabacaleras y los fumadores ya parece una guerra personal en la que quiere erigirse como el paladín de la lucha contra el tabaco.



Después arremetió contra el alcohol, desde una alcoholemia cero a conductores, a prohibiciones de venta en estaciones de servicio y quiere seguir avanzando en esa agresión al que disfruta de un buen vino o cerveza. No todos los que consumen alcohol sufren de alcoholismo, pero para el Presidente parece que fueran delincuentes. No ha podido avanzar más porque nuestro país tiene una industria vitivinícola que le deja sus buenas rentas al país, además del problema social que se generaría de persistir en esa lucha. Ahora, no es por ser negativa, pero ya sabemos de su terquedad cuando se empecina con un tema -no escucha a nadie y solo sirve su punto de vista-, es un hecho que le va a seguir poniendo trabas e impuestos, no les quepa dudas.



Ahora la última, empezó el ataque a los alimentos. Todos tienen que llevar una etiqueta negra -muerte- anunciando lo “malo” que contienen. Seguramente empezará con esa etiqueta octogonal y después seguirá con fotos totalmente desagradables (como en los cigarros) para que no consumamos esos productos asesinos.



Pero irónicamente libero el consumo de marihuana, participamos (Estado) en la producción y en la comercialización de la misma. Cierto que esta fue una “herencia maldita” que le dejó Mujica, pero en vez de bombardear con campañas de información de cuales pueden ser los efectos nocivos del consumo de marihuana, pareciera que por el contrario está todo bien con ella, incluso da la sensación que la promocionarán.



Sinceramente siento que esto es un atropello a mi derecho a elegir libremente como quiero vivir y morir.



Somos seres pensantes que lo que necesitamos es solamente información, información y más información, para después solitos decidir que es lo que queremos ser, hacer, comer. Si seguimos así, nos van a terminar repartiendo bandejitas de ración diaria o sino pastillas muy balanceadas.

Me encantaría que el Presidente Vázquez le hubiera puesto un poquito de toda esa energía a aquellos problemas que realmente afectan al país, a su futuro; hablo de los tan comentados problemas en Educación, Seguridad, Salud (sistema) y la tan demorada y olvidada madre de todas las reformas; la reforma del Estado.



Estos son los temas que hay que atacar a fondo y con mano firme. No quiero ver al Presidente de mi país que cuando sale al exterior de lo único que habla es de temas médicos.



Triste muy triste esta actitud autoritaria del presidente.