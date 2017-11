*|Con asombro e indignación he visto que al Cementerio Central (Monumento Histórico Nacional) lo han convertido en un tablado.



Resulta que se está realizando la obra “Don Juan Tenorio” con una entrada de $450. Sí, aunque no lo puedan creer. Además en el decorado encontramos una bombitas de colores tal si fuera un tablado.



¡A lo que hemos llegado! Ya no se respeta ni a los difuntos.