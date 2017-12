Caso Bascou

@| Mucho se ha hablado acerca de la situación y comportamiento del Intendente de Soriano.



Y, sin duda, se va a seguir hablando.



Y el titular del gobierno departamental de Soriano, no se puede quejar, porque ocupa un cargo público y se debe a la población. Y por lo tanto, cualquier ciudadano, lo haya votado o no, tiene el derecho a opinar sobre su situación.



Ya se han expedido organismos que tienen que ver con el comportamiento ético , moral y hasta legal del Sr. Bascou.

Y tras los respectivos dictámenes de organismos legales y legítimos, las cosas se van aclarando.



Y él también tiene derecho a argumentar en su beneficio. En este caso no hablo de defensa. Esta se sustancia en la justicia.



Lo que a mi entender, no tiene derecho el Sr. Bascou, es a tergiversar hechos perfectamente documentados para descalificar opiniones en su contra.



En primer lugar, no es cierto que los votos del Partido Nacional en las elecciones municipales de 2015, sean suyos. Todos (o casi todos) en Soriano, sabemos o creemos, al menos, que el Sr. Bascou fue electo Intendente a la sombra de quienes hoy son legisladores del Partido Nacional por Soriano, Sres. Guillermo Bessozzi y Gonzalo Novales. Alguien, más exquisito, tal vez, podrá sustentar que los votos que llevaron a Bascou a la Intendencia, son de la Lista 903, de la que él sería uno solo de sus integrantes. En resumen, esos votos de los que hablo, no son suyos.



Pero además, él habla de 30.000 votos en algún momento y luego 25.000, como su aporte para recuperar para los blancos al departamento de Soriano. Los resultados en Soriano del Partido Nacional en las elecciones municipales de 2015 fueron los siguientes: Bascou: 23. 958, La Paz: 14.993.

Pero lo que no se dice, es que de esos 23.958, hay más de 3.000 que corresponden al Sr. Carlos Aunchayna y su lista 522.

El Sr. Bascou responsabiliza a Lacalle Pou de haber perdido las nacionales y recuperar el departamento en las municipales , como si fuera él el salvador del Partido.



Recordemos que a nivel nacional Lacalle Pou ganó las internas con 227.407 votos, sobre 189.915 de Larrañaga.

Entonces, la argumentación, de Bascou no sólo es inadecuada, sino que es lastimosa, y saca de contexto el problema.



A mi me hubiera gustado, que el intendente de Soriano, admitiera sus errores, y de acuerdo a lo que resuelva el sector del partido nacional que integra, no espere la resolución del Directorio del partido, para adoptar una decisión adecuada y digna.