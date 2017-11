Carta al Presidente

Enfermos de Parkinson



@| La que suscribe viene a Ud. desesperada pero tratando de confiar en las autoridades de la salud y en Ud. como médico y Presidente de los orientales.



Dr., somos adultos mayores pero tenemos derecho a una vida digna, aunque estemos enfermos. Mi esposo José María Medina de 83 años de edad ha desarrollado Parkinson hace 3 años, pero ahora ha hecho crisis y sufre mucho. Médicos que lo han tratado dicen “no tiene cura”, me niego a aceptarlo, no podemos aceptar una cosa sin lucharla, tiene que existir un paliativo, algo que alivie el dolor desesperante.



Buscando en Internet encontré un artículo sobre las investigaciones del Dr. Rómulo Fuentes Flores en Chile, hay un alivio, a Uruguay no ha llegado, ¿porqué? ¿Es caro el tratamiento? ¿? La vida de un ser humano no tiene precio Sr. Presidente.



Sé y he comprobado de que la medicina es un negocio pero la vida de los uruguayos no se negocia. Tenemos Fonasa porque somos jubilados, pero nos sentimos defraudados por el lamentable servicio que nos prestan las mutualistas, que crecen en infraestructura edilicia y no en servicios para mejorar la salud humana.



Hago lo imposible por lograrle una mejor calidad de vida, pero la medicina no me ayuda, por eso vengo a quién toma las decisiones y fue votado por amplia mayoría por su pueblo que volvió a confiar. La mayoría de los ciudadanos y jubilados en especial, se dejan morir por no poder costearse un tratamiento y he visto muchos casos en que le ha sido negada la ayuda que pide al estado.



Yo no cedo, le ruego encarecidamente que se contacte con el Dr. Rómulo Fuentes ([email protected],cl) y trate de ayudar a sus ciudadanos, yo lo necesito en el caso de mi esposo, no lo puedo pagar porque mi jubilación y la de él no nos alcanza, como a muchos jubilados de éste bendito país.



No estamos en condiciones económicas de viajar a Chile a ver a éste bendito médico, por eso le rogamos su ayuda. Puede y debe hacerlo por el bien de los uruguayos y en especial por el pueblo jubilado que agoniza sin poder curarse.



Yo no cedo ni acepto que una persona sufra habiendo paliativos. Creo que Ud. puede y debe hacerlo.