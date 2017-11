Carreras por la rambla

@|Sr. Intendente de Montevideo, ¿tuvo Ud. que salir de su casa el sábado en la hora de la carrera?



¡Toda la zona abarcada por la carrera era un caos!



No estoy en contra, al contrario soy partidaria total de todo tipo de actividad física, yo también la practico a diario de acuerdo a mi edad. Pero creo debe hacerse en la mañana temprano, ya sea sábado o domingo, cuando a las 8-9 todavía no hay tráfico en las calles. Y no solamente por los que trataron de salir a pasear. Se trabaja también. ¡Hay ambulancias que no pueden avanzar!



Como dije: Pocitos que es donde tuve que sufrir yo el tráfico, ¡era un caos total!