@| El Partido de la Gente ha introducido una novedosa forma de elegir a los candidatos a Intendente en todo el país haciendo un llamado a los interesados a postularse a tal cargo, y después realizar una selección evaluando sus capacidades y antecedentes de gestión por parte de una consultora.



El sistema político se ha escandalizado con el procedimiento propuesto, pues quieren seguir monopolizando el dedómetro y preservar sus propias carreras como políticos profesionales, el amiguismo y que los cargos se sigan trasmitiendo de padres a hijos.



El procedimiento actual de selección de los candidatos ha demostrado no ser eficiente, donde varios jerarcas han desfilado por los juzgados penales, en la mayoría de los casos no por venales, sino por carecer de las capacidades requeridas para cumplir una tarea particularmente compleja.

El tener formación académica no es una condición suficiente pero sí necesaria, por si solo no asegura un buen desempeño, pues se requieren otras cualidades, como el liderazgo, el conocimiento de la función y sólidos valores éticos, morales, el convencimiento de que lo jurídico está por encima de lo político y que en la separación de poderes nos va la vida como nación.



Un Intendente departamental es el equivalente al gerente general de una gran empresa, con miles de accionistas a quienes hay que darles cuenta de que se hace con su dinero, miles de empleados y millones de dólares de presupuesto para gestionar, por lo que la selección de los candidatos al cargo debería ser muy meticulosa, exigente y profesional, como hace el directorio de una empresa importante cuando elige a su personal superior.

En el Uruguay para ocupar cualquier cargo público o privado se exige un mínimo de formación académica, menos para ocupar cargos electivos o de particular confianza, en esos casos alcanza, solamente, con tener votos. A causa de ello es que se aprueban tantas leyes inconstitucionales y así nos va, el éxito se transforma en una mera casualidad.



Este puede ser un procedimiento exitoso o no, dependerá si se presentan todos los que deberían, o si la selección es bien hecha. Lo que sí es cierto es que un cambio en ese sentido es necesario y puede ser el inicio de reformas mucho más profundas e imprescindibles, como por ejemplo que los dirigentes políticos no puedan ser electos si superan determinada edad, como ocurre en el Poder Judicial y tantos otros estamentos del Estado.

La experiencia de los mayores debería utilizarse dando conferencias, dictando cursos o integrando los órganos de contralor.