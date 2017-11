Centros de estudio



@| Señor Ministro Bonomi, me dirijo a usted porque en este momento están instalando cámaras de seguridad. Tenga en cuenta que sería buena cosa que se instalen también en los alrededores de los centros educativos, donde hay concentración de alumnos, administrativos y profesores. Menciono esto porque son víctimas cantadas por la concentración y la vulnerabilidad; creo que los chorros los deben ver como a un cardumen a quien atacar.



He constatado en carne propia el arrebato del celular, como rapiñaron a profesores compañeros y alumnos. Pese a que se hace la denuncia en la seccional, lo único que se logra en estos casos es perder toda una tarde. No digo nada respecto al daño emocional y el estado de miedo que queda durante un tiempo en cada uno de los rapiñados, en el mejor de los casos que no los hayan herido.



Me extraña que ninguna de las gremiales de maestros y profesores hayan hecho nada al respecto. Con esta tecnología se podría disminuir la cantidad de asaltos, evitar la venta de droga y otras yerbas en los alrededores de los centros.