Calloia y Lorenzo

¿Mujica seguirá blindado?



@| La jueza María Helena Mainard decidió no hacer caso al pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien había solicitado la condena al exministro de Economía Fernando Lorenzo por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna, ya que no encontró elementos para hacerlo.



No obstante, sí decidió condenar por el mismo delito al expresidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia, ya que “fue quien dictó el acto administrativo que otorgó el préstamo a la empresa Cosmo. Luego fue aprobado por el directorio, pero él dio órdenes a sus subordinados sobre este préstamo”.



Legisladores e integrantes del partido de la corrupción batieron palmas por la absolución de Lorenzo, pero guardaron un prolongado y profundo silencio sobre la condena de Calloia.



Unos gritaban ¡¡bien por el ñato!! ¡¡Ahora que le pidan disculpas!! ¡¡La justicia tarda pero llega!!



Todos los integrantes del partido de la corrupción avalaron la decisión judicial, o sea que consideraron que fue justa la condena de Calloia... ¿por qué?



No olvidemos que Mujica fue el autor intelectual de esta maniobra y que fue él que le pidió a López Mena que presentara “un perejil” en el remate pues no había nadie interesado.



No olvidemos que él en viaje a Perú anunció a los demás pasajeros, antes del remate, que el mismo se terminaría en 7 minutos.



¿Cómo supo Mujica arriba del avión, el 1 de octubre del 2012 a las 15 horas y 20 minutos, que el remate se terminaba en 7 minutos, cuando aún no se había iniciado, pero sí ya estaba llegando al remate el “señor de la derecha”?



No olvidemos que la llamada que Lorenzo le hizo a Calloia a las 11 horas y 52 minutos del 1 de octubre del 2012 fue por orden de Mujica.

Calloia había declarado el martes 6 de septiembre ante la Justicia y dijo que la llamada de Lorenzo del día del remate -el 1° de octubre a las 11 horas y 52 minutos- para pedirle que tramitara el aval, la hizo en nombre del gobierno.



Es que el 1 de octubre, el hombrecito de traje azul, después conocido como el “hombre de la derecha”, se presentó a las 11 de la mañana en el BROU a recoger lo que le habían dicho debía presentar en el remate, o sea el famoso AVAL.



Había transcurrido media hora y el “hombrecito” comenzó a impacientarse pues no lo atendían como él consideraba que debían hacerlo, por lo que tomó su celular y reclamó un pronto despacho para con su documento.

Temiendo que el “señor de la derecha” se pudiera arrepentir de hacer el mandado solicitado desde el 710 de la Plaza Independencia, a las 11 y 52 exactamente sonó el teléfono celular en el BROU para ordenar la inmediata expedición del documento, el cual se le entregó sin mas trámite

Nos preguntamos ante esta situación: ¿hasta cuándo Mujica seguirá “blindado” que no es llamado para ser indagado por todas sus fechorías?