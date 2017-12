El BROU actual

Mala atención



@| Envío estas lineas para informarles de mi sorpresa por los cambios que se han realizado en la atención a los clientes del Brou. Algunos para bien y otros para mal.



En Guichón, mi ciudad natal, la sucursal Brou, es muy grande, con vivienda para el Gerente y su familia y además, aparte vivienda con comodidades para los empleados que eran trasladados para trabajar allí. Nada de esto funciona y los servicios se han reducido en forma notoria.



Soy una persona de 70 años de edad, que normalmente concurría a la Sucursal Nº 157 de Portones. En dicha sucursal ya no hay cajas, donde pueda retirar mi jubilación.



El viernes debí concurrir a la Sucursal Nº 177 de Mdeo. Shopping para realizar algunos trámites. Cuando me disponía a ingresar a la sucursal, quedé sorprendido por la cantidad de personas que estaban, fuera del banco, en el pasillo del Shopping, haciendo “cola” o “fila”, para ser atendidas en las “cajas” de la sucursal. Al preguntar a qué se debía, semejante “cola”, la respuesta fue que esperaban a ser atendidas. Pregunté si se debía al conflicto de los empleados de la banca oficial, y me respondieron que así funciona el Brou ahora.



Luego constaté que donde antes había 10 cajas con sus respectivos empleados, para atender a los clientes, en la actualidad solo hay cuatro puestos, y si a eso le sumamos las otras sucursales que ya no tienen Cajas, es lógico que la atención sea cada vez peor.



Quiero aclarar que entiendo que le uso de los medios informáticos, para hacer trámites, es muy útil, pero creo que los cambios deben realizarse teniendo en cuenta a los clientes. Si bien cada vez que se concurre al Brou, se debe perder por lo menos una hora para ser atendidos, es menos aceptable que los clientes deban hacer colas, de pie, en los pasillos debido a que no son atendidos en tiempo y forma, por “el Banco País”.



Hace unos días estuve en Minas, y en el único cajero que funcionaba había una cola de media cuadra. Sería bueno que no solo los empleados tomaran medidas de protestas, los clientes, que somos los más perjudicados deberíamos hacer notar nuestro descontento también.