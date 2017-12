¡Basta!, gobierno, ¡basta!

Aumento de tarifas



@| En enero de 2016 el gobierno brasilero aumento el boleto 3 pesos. De 0.85 a o.97 centavos de dólar. Lo que produjo rechazo y movilizaciones masivas en todo el país.



Lo mismo sucedió en Panamá, provocando la ira de los panameños y sus protestas, como consecuencia el gobierno suspendió la suba (que era de 7 pesos).



Hoy día en Uruguay aprovechando el mes de diciembre con sus festividades, aguinaldos, el fobal y previo a sus vacaciones, los gobernantes que necesitan tapar sus errores financieros nos dan otro tarifazo sin anestesia.



Aun no entienden que los ciudadanos somos los contribuyentes que los mantienen, que deben administrar nuestro dinero con austeridad y capacidad. Que el costo del estado es un tema que no se toca, que el Presidente, Senadores, Diputados e infinidad de cargos públicos no se incluyen en la austeridad.



Cuando regresó la selección de Uruguay de Sudáfrica, un millón de personas salieron a expresarse, ¿podremos manifestarnos de igual manera? Por nuestro costo de vida, contra el abuso y la ineficiencia de estos sujetos. Ellos cuentan con que callamos. ¿El Pit-Cnt duerme? ¿Qué pasa en este país?

Llegó la hora, ¿vamos a demostrar nuestro enojo por una vez ?



Los interesados pueden llamar, si no hay eco, habrá que contratar a Jairo Velázquez para que nos organice.