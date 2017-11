La bajada oficial

Cincuentones



@|Las palabras del Presidente Dr. Vázquez sobre el proyecto de ley de los denominados cincuentones, fueron de las más tristes que ha dicho en años.

Que el Presidente diga que “nadie le pidió una audiencia” luego de que es público el debate entre dos proyectos totalmente distintos, es una excusa casi infantil, excusa para no meterse en una interna partidaria que de a poco (o de a mucho) le va costando al país.



Más triste aún es que sabiendo que las diferencias entre un proyecto y otro son de apenas un par de miles de millones de dólares, no tome la iniciativa y defina los tantos. Pero lo más triste fue el remate, la tranquilidad con la que explicó que para que esto se aplique faltan unos seis años, que seguramente le toque a otra administración este asunto.



¡Tranquilos muchachos, se acerca fin de año, no me compliquen! ¡Hablamos en seis años! Seguramente en unos años, con cara de filósofo de boliche tenga que salir a decir “la chamboneamos”…