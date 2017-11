Avenida Italia

Obras proyectadas



@| Me informé de la gran obra que realizará la Intendencia de Montevideo en Av. Italia y Centenario, con un costo de 20 millones de dólares, que al final saldrá 30 o’ 40 millones.



Como siempre la Intendencia de Montevideo no estudia en su conjunto los problemas del tránsito, en este caso el de Av. Italia, cree que con este túnel arregla toda la Avenida, sólo muy parcialmente, con los peligros de los “hinchas” que van al Estadio Centenario. Los autos que vienen de Canelones, Maldonado o Rocha, tienen que parar en 17 semáforos, desde el puente de Carrasco hasta Av. Centenario, que detallo por sí no lo saben: uno antes de Nariño, Santa Mónica, Cooper, Bolonia, Bolivia, A.Zum Felde, Dr. A.Gallinal, Hipólito Hirigoyen, otro frente al. Liceo, Av. Mcal. Fco. Solano López, Br. José Batlle y Ordóñez, Magariños Cervantes, Dr. Francisco Simón, Av. Luis A. De Herrera , Gral. Las Heras, Clínicas y Av. Centenario. Repito son 17 semáforos, de los cuales la gran mayoría se permite doblar a la izquierda, como consecuencia es mayor la demora con luz roja y varios es sólo para entrar a los supermercados, repito para entrar a los supermercados, por ejemplo en Santa Mónica y en Magariños Cervantes. La solución más barata y rápida en arreglar los semáforos, no permitiendo doblar a la izquierda, los autos deben doblar antes a la derecha y dar vuelta la manzana para cruzar Av. Italia , ensanchar un carril frente al Parque Rivera, única parte que es angosta. Demoráremos lo mismo en llegar al centro, a pesar de su gran obra, que irá todo el gobierno a cortar la cinta como fueron a Av. Garzón y no se animaron a ir a Gral Flores.