¿Aumento de tarifas?

Los vampiros al acecho



Cuando el río suena…

En el correr de la semana pasada se filtró información con respecto a los posibles aumentos en las tarifas públicas. Según versiones periodísticas, los estudios realizados por el Directorio de UTE indicarían que sería posible rebajar las mismas en un 5%.



Por otro lado, parece que hubo una reunión entre los vampiros del MEF con el Directorio de UTE y que su idea es aumentarlas un 7%. Por supuesto que el MEF negó esta información, pero todos sabemos que “como te digo una cosa, te digo la otra”. Ni siquiera la Ministra de Industria sabía de esta reunión.



Es sabido que al acercarse el fin de año los vampiros del MEF comienzan a afilar sus colmillos y ver cómo es posible seguir recaudando impuestos, en forma solapada, a través de las tarifas públicas.



Las promesas de campaña electoral del Presidente Vázquez y del Ministro Astori, con respecto a no aumentar los impuestos ya fue rebatido con los cambios que hicieron en el cálculo del IRPF. Volver a hacerlo sería una violación con premeditación, por lo tanto lo hacen a través de aumentos desproporcionados en las tarifas públicas.

Esto mismo ocurrió a fines de 2016 cuando UTE sugirió aumentar las tarifas por debajo de la inflación pero por decisión del MEF el aumento fue del 9,85%.



En una charla del Presidente de UTE, éste informó que el 98% de la energía que se consume es de fuentes renovables (50% hidráulica, 40% eólica y 8% biomasa). Las centrales térmicas generan un 2% para consumo interno y el resto se le vende a Brasil. Esto demuestra claramente que las tarifas se utilizan para reducir el déficit fiscal que está alrededor del 3,7%.



Pensar que el gobierno de Jorge Batlle después de una crisis económica tremenda, entregó el país con un déficit del 1,9%. Y los genios progresistas de la economía después de una bonanza económica brutal, casi lo duplicaron. La deuda externa pasó de 14 mil millones de dólares a 40 mil millones. Aumentó un 185%. Inexplicable.



Estoy seguro que el Ministro Astori en su vida privada no malgasta su dinero de la misma forma que lo hace que los dineros públicos.

No creo que sus gastos para vivir sean mayores que sus ingresos tal cual ocurre en el Estado, donde hay un descontrol total y se derrocha dinero por doquier, total después emite bonos que van a pagar nuestros nietos.

Si supiera cumplir con su trabajo, no debería haber permitido que Raúl Sendic pusiera al borde de la quiebra a un organismo monopólico como Ancap.



Todos estos disparates que cometieron, muchos de sus votantes no los conocen. Algunos por ignorancia, otros por falta de información, otros porque trabajan de sol a sol y apenas ven a sus hijos y otros corriendo las ratas y las aguas servidas que se les meten en el rancho.

Quienes los votaron lo hicieron confiados en que mejorarían sus condiciones de vida generando puestos de trabajo dignos y políticas públicas para ayudar a quienes se esfuerzan por progresar.



Por el contrario, han colocado a cientos de amigotes en puestos de confianza con sueldos descomunales y han utilizado el Mides como un comité de base para generar dependencia de aquellos que viven en la pobreza y la ignorancia. Han prostituido la política, pues su idea es que el fin justifica los medios y no importa lo que se haga o cuánto se mienta con tal de conseguir los votos y mantener el poder.



Impresentables.