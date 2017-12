Aumento de tarifas

Hay que tapar el gasto público



@| A partir del primer día del año 2018 entran en vigor las nuevas tarifas públicas y lo que llama poderosamente la atención son el escandaloso aumento sobre todo en la nafta 9,8%. ¿Hasta cuando los uruguayos van a seguir tapando el agujero del ex licenciado Sendic? ¿Le van a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los Orientales con miles de pretextos y excusas que ni el propio Ministro Astori se las cree ya?



A esta altura a mi me da pensar que la tan mentada paramétrica, es como un agujero negro cósmico, se sabe que existe pero nadie a podido observar de que esta hecho y que pasa en su interior. Lo que si se sabe a ciencia cierta es que se chupa todo lo que esté a su alcance, al igual que la paramétrica que absorbe gastos, gastos y gastos. Lo mismo pasaba con la energía eléctrica, si no llueve aumenta el costo y si llueve también. 96% de la energía se genera mediante recursos renovables, llámese hidráulica, eólica, solar y el 6% restante mediante usinas termoeléctricas. ¿Entonces?

Va a seguir pensando Astori y Cia que vivimos adentro de un tuperware, que no nos damos cuenta que estos aumentos son impuestos encubiertos para seguir manteniendo el gasto público descomunal, herencia maldita de la administración Mujica. Los “iluminados” del FA no les basta como ejemplo lo que pasó en Argentina o lo que pasa en Venezuela? Lo único que ha demostrado el FA es que es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, incluso fundir el país. Y de fundir empresas, hay varios que dentro del FA dan cátedra.