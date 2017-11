Atención en el BHU

@| Hace tiempo, al no tener respuestas a mis notas por parte del BHU, decidí ir a la Casa Central y llevé cuatro nombres de funcionarios para consultarles a quién debería presentar mi problema. Los tres primeros no habían concurrido a trabajar, el cuarto no me quiso atender, pero le rogué me indicara, por lo menos, alguna otra persona ya que había viajado 260 kilómetros.



Me dio un nombre y un lugar, a donde me dirigí, y resultó que esta persona tampoco había concurrido a trabajar. Increíble, de cinco empleados, cuatro ausentes. Si esta proporción se traslada al general del BHU, el 80% no concurre a trabajar.



Ante esto, decidí pedir fotocopia de mi carpeta para revisarla y el Banco me quiso cobrar $8.000 (ocho mil pesos), cifra que superaba mis menguados recursos y desistí.



Paradójicamente, el BHU ahora está pidiendo más empleados.



Según el Sr. Ministro, el Banco no puede ajustar cuentas para atrás pues le sería muy perjudicial. A todo esto yo pregunto: ¿no deberían revisar su presupuesto en lugar de trasladar sus gastos a los deudores?

Tenemos jubilaciones miserables y el aumento de las cuotas no guarda proporción con el aumento de éstas, además no podemos seguir esperando. Y no olvidemos que los otros deudores son familias con niños y adolescentes, con las demandas pertinentes y sin dudas sus hijos son la prioridad.



De acuerdo al convenio que tuve que firmar, tendría que vivir 126 años, como dijo el señor Ariel Tinaglini en entrevista de prensa capitalina: “Se necesitan tres vidas para terminar de pagar”.



A la fecha, llevo pagando 30 años, salvo 3 que interrumpí porque el gerente me dijo que mi deuda estaba saldada, que no pagara más, y resultó que a los 3 años recibí un telegrama que si en 10 días no pagaba 2.421 UR (más de 2 millones de pesos) me pasaban a jurídica.



¡Qué diferencia de criterios en un mismo Banco!



Actualmente he pagado casi 4 veces el préstamo y al año 2039, cuando venza el convenio de acuerdo a los aumentos del Banco y las subas de la UR estaría pagando más de 9 millones, en total devolvería 31 veces lo prestado.

Somos innumerables los deudores que estamos pasando algo similar.



Desearía que alguien me aclarara estos números y si estoy o estamos equivocados lo demuestren.