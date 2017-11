ASSE, el “cartoncito” y la ética

@|Con el pasar de los días, sin que muchos le presten demasiada atención y con menos difusión pública, pasan los “problemas” o “desprolijidades” que casi a diario surgen de ASSE.



Hay que reconocer que el PCU tiene una cintura y habilidad mayor que el MPP; porque a pesar de que siguen surgiendo “observaciones” en todos los hospitales, dejando en evidencia mala administración y mala praxis administrativa de los responsables, no pasa nada y siguen manteniéndose todos en sus puestos o hasta con ascensos.



¡Qué poco control que existe y que poca voluntad de ser transparentes!

Y no sólo los temas con los hospitales, sino que el MSP y ASSE siguen perdiendo juicios hasta por acoso laboral como en el Instituto del Cáncer, sin contar los ya perdidos por faltas de ortografía. Ni siquiera hacen buena letra y se mantienen. ¡Es de Ripley!



Es mi parecer que “el tráfico de influencias” por llamarlo de alguna manera y sin ofender a nadie, es por un monto menor que lo sucedido con Ancap y subsidiarias, pero es mucho más denigrante por estar lucrando con la Salud Pública. Acá se lucra directamente con los fondos destinados a la salud de la gente que tanto quieren cuidar como con el tabaco y el alcohol. Se usaron fondos públicos para en conjunción de intereses, donde médicos y otros profesionales, todos con “cartoncitos”, aprovecharon la vista gorda, desinteligencias o como quieran llamárseles en los controles básicos y por ende, el dinero se fue a empresas privadas de personas que trabajaban/trabajan en los mismos centros de salud.



Es por eso que hay que reconocer que un “cartoncito” no hace a la persona, sino la ética. Para la ética no se necesita “cartoncito”. Espero que los “cartoncitos” y soberbias de no responder “porque no corresponde a su cargo”, no amedrenten a quienes investigan a llevar esto hasta las últimas consecuencias de lo que paso y pasa en ASSE.



Hay médicos jóvenes en espera de oportunidades que merecen estar en lugares que hoy ocupan personas que se puede decir no tienen una moral y una ética muy acorde al juramento hipocrático que realizaron. Parece que para algunos profesionales fue un juramento hipócrita y no hipocrático.

Como dicen, el hábito no hace al monje. ¡El MSP y ASSE necesitan una desinfección urgente!